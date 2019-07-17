شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف سر تراجع الزمالك عن ضم عبد الله السعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع نادي الزمالك عن التعاقد مع عبد الله السعيد، صانع ألعاب بيراميدز، وتقرر غلق ملف ضم لاعب الأهلي السابق، بناء على رؤية مسئولو القلعة البيضاء، رغم الحصول على توقيعه فى وقت سابق.

ويعقد مسئولو نادي الزمالك جلسة مع نظرائهم فى بيراميدز للاتفاق على أسماء اللاعبين المنتظر انتقالهم بين الناديين خلال الميركاتو الصيفى الجارى.