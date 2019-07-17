شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة خالد جلال مع طارق حامد فى تدريبات الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد خالد جلال، المدير الفنى لفريق الزمالك، جلسة مع طارق حامد لاعب وسط الأبيض، على هامش التدريبات الجماعية المقامة حاليًا على ملعب النادى بميت عقبة، في إطار الاستعدادات لاستئناف بطولة الدورى العام.

وحرص المدير الفنى للزمالك على الاشادة بالتزام وانضباط طارق حامد وتركيزه مع الفريق، مؤكدًا للاعب أنه من العناصر الأساسية بالفريق، وأحد أهم الأعمدة الأساسية التى لا يمكن الاستغناء عنها، وأوضح خالد جلال لطارق أنه سيكون على عاتقه مسئولية كبيرة خلال المرحلة المقبلة، من أجل حسم لقب الدورى.

ويستعد الزمالك لخوص المباريات المتبقية له فى الدوري أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى، والمحدد إقامتهم أيام 21 و24 و28 من شهر يوليو الجارى على الترتيب.

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ويحتاج الفريق الأبيض لتحقيق الانتصارات فى جميع مبارياته للفوز ببطولة الدورى الممتاز هذا الموسم، بعدما احتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 68 نقطة، فيما تصدر الأحمر جدول الترتيب برصيد 74 نقطة ويتبقى له مباراتين أمام المقاولون العرب والفارس الأبيض، لتنحصر المنافسة بينهما على لقب الدورى للموسم الحالى.

وتمسكت إدارة الزمالك ببقاء طارق حامد فى الموسم الجديد بعد تلقي اللاعب مفاوضات لضمه خلال الفترة الجارية من جانب عددا من الأندية الخليجية وعلي رأسها اتحاد جدة السعودي.