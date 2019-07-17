شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يجدد مفاوضاته مع عمرو جمال.. تعرف على السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جددت إدارة المقاولون العرب مفاوضاتهم مع عمرو جمال مهاجم الأهلى من أجل الفوز بخدماته فى الموسم المقبل، خاصة أنه بعيد عن المشاركة مع ناديه من موسمين بالإضافة إلى صعوبة مشاركته فى الموسم المقبل نظرا لتواجد العديد من المهاجمين الأكفاء.

يأتى ذلك بعد رحيل أحمد على هداف المقاولون العرب الذى وقع لبيراميدز بعد تسديد الشرط الجزائى وعدم وجود مهاجم صريح

ويحتاج المقاولون العرب لمهاجم أو مهاجمين على أقل تقدير حتى يكونوا ذخيرة امام عماد النحاس المدير الفنى لقلعة الذئاب الذى طالب مجلس الإدارة بسرعة التعاقد مع مهاجم بعد الرحيل المفاجئ لأحمد على.