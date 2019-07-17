شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يخاطب 8 دول لتعيين حكام لقمة الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل اتحاد الكرة المصرى لكرة القدم خطابات رسمية اليوم الثلاثاء إلى 8 دول لتعيين طاقم حكام لمباراة الأهلى والزمالك المقرر لها 28 يوليو من الشهر الجارى، فى الجولة الـ34 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.
وأكد مسئولو اتحاد الكرة أنه تمت مخاطبة 8 دول على رأسها إنجلترا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والمجر، لتعيين طاقم حكام دولى من الصفوة لإدارة مباراة القمة.
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