شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يخاطب 8 دول لتعيين حكام لقمة الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل اتحاد الكرة المصرى لكرة القدم خطابات رسمية اليوم الثلاثاء إلى 8 دول لتعيين طاقم حكام لمباراة الأهلى والزمالك المقرر لها 28 يوليو من الشهر الجارى، فى الجولة الـ34 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وأكد مسئولو اتحاد الكرة أنه تمت مخاطبة 8 دول على رأسها إنجلترا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والمجر، لتعيين طاقم حكام دولى من الصفوة لإدارة مباراة القمة.