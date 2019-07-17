شكرا لقرائتكم خبر عن قائد الأهلى: "كنت زعيم عصابة.. بحب الكيف ورمضان البرنس وعمرى ما انضربت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث حسام عاشور، قائد الأهلى، عن عدة أمور خاصة خارجة عن كرة القدم، حيث قال إنه يعشق فيلم "الكييف" ودائما ما يضحك عندما يتذكر الإفيه الشهير فى هذا الفيلم "أنت جاى تعزى وإلا جاى تهزر.. أنا جاى أهزر"، موضحاً أنه يحب المطرب الشعبى الراحل رمضان البرنس.

وقال عاشور فى تصريحات نشرتها صفحة الأهلى الرسمية عبر "فيس بوك": بحب أغنية "تبقى معدية.. لاء لاء".. وتابع: وأنا فى ابتدائى كنت زعيم عصابة.. كنت عامل شلة مع بعض أصدقائى وأتذكر منهم واحد اسمه حسام والثانى اسمه عبده وكنا عاملين عصابة وأنا زعيمها".

واستطرد قائد الأهلى تصريحاته: عمرى ما انضربت فى خناقات ومعملتش خناقات زمان.. هى خناقة واحدة عملتها وأنا صغير وأنا اللى ضربت مش انضربت".

وأكد عاشور أن فوز الأهلى على الصفاقسى التونسى عام 2006 فى نهائى أفريقيا من أفضل اللحظات السعيدة فى حياته وكذلك فرحته بقدوم أطفاله الثلاثة، وقال: أول هدية جبتها كانت حاجة دهب لزوجتى وأول هدية حصلت عليها كانت برفان".

Advertisements

وعن أسوأ اللحظات فى تاريخه قال إنها تتمثل فى وفاة شقيقة، موضحاً أن مباراة المصرى فى بورسعيد الشهيرة كانت أسوأ المباريات فى تاريخه.

وأوضح عاشور أنه يكره "طيبته" الزائدة فى شخصيتيه وأحياناً تُسبب له مشاكل، وشدد عاشور على أنه يحب "صينية البطاطس".