رياضة | قبل لقاء نيجيريا وتونس .. تعرف على سجل الفائزين بـ"برونزية" أمم إفريقيا عبر التاريخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل لقاء نيجيريا وتونس .. تعرف على سجل الفائزين بـ"برونزية" أمم إفريقيا عبر التاريخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيكون عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع مواجهة قوية ستجمع بين منتخب تونس ونظيره منتخب نيجيريا في تمام التاسعة مساء الأربعاء 17 يوليو الجاري، على استاد السلام في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة أمم إفريقيا 2019 المقامة بمصر حاليًا.

وفشل منتخب تونس في بلوغ المباراة النهائية بعد خسارته أمام السنغال 1-0 في الدور نصف النهائي، بينما خسر منتخب نيجيريا أمام نظيره الجزائري 2-1، ليتقابل المنتخبين في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع لبطولة أمم إفريقيا.

تاريخيًا ، حقق 15 منتخبًا "المركز الثالث" في بطولة أمم إفريقيا منذ إنطلاقها عام 1957 وحتي الآن، ويعتبر منتخب نيجيريا صاحب الرقم القياسي في التتويج بـ"برونزية" الكان وحققها في 7 نسخ من البطولة الإفريقية.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" سجل المنتخبات الفائزة بـ"المركز الثالث" في بطولة أمم إفريقيا عبر التاريخ:-

- نيجيريا (7 مرات) 1976، 1978، 1992، 2002، 2004، 2006، 2010

- كوت ديفوار (4 مرات) 1965، 1968، 1986، 1994

- مصر (3 مرات) 1963، 1970، 1974

- زامبيا (3 مرات) 1982، 1990، 1996

- الكونغو الديمقراطية (مرتين) 1998، 2015

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- مالي (مرتين) 2012، 2013

- الجزائر (مرتين) 1984، 1988

- السودان 1957

- اثيوبيا 1959

- تونس 1962

- الكاميرون 1972

- المغرب 1980

- جنوب إفريقيا 2000

- غانا 2008

- بوركينا فاسو 2017