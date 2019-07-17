رياضة | بلدية المحلة يضم "ميدو" المالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بلدية المحلة يضم "ميدو" المالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح نادي بلدية المحلة في التعاقد مع 'عبدالحميد فؤاد' صانع العاب مالية كفر الزيات لمدة 3 مواسم لتدعيم صفوف الفريق للموسم الجديد بدوري القسم الثاني.

حضر اللاعب اليوم لمقر النادي بمدينة المحلة وجمعته جلسة مع مصطفي الشامي المشرف علي الكرة بالنادي، انتهت بالتوقيع لمدة 3 مواسم في حضور وائل سعيد وكيل اللاعب.

ومن المقرر أن ينضم اللاعب للمران الجماعي غدا، ويواصل اللاعبين المران علي ملعب النادي الرئيسي يوميا لمدة أسبوعين قبل أن يخوض معسكر خارجي استعدادا للموسم الجديد.