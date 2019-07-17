رياضة | نادى مصر يواجه أسوان وديا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نادى مصر يواجه أسوان وديا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي إف سي مصر مباراة ودية فى الخامسه مساء الأربعاء أمام نظيرة فريق أسوان، وذلك على ملعب المركز الأوليمبي بالمعادي ضمن فترة الاعداد التي يخوضها الفريقان استعدادآ للموسم الجديد من الدوري الممتاز 2019 - 2020.

وتعادل إف سي مصر في اللقاء الودي الأول مع الاسماعيلي سلبياً، التي جمعتهما الجمعة الماضية بملعب الإسماعيلية.

يذكر أن اف سي مصر تعاقد مع 4 صفقات خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية تدعيمآ لصفوف الفريق بالموسم المقبل ، وشملت الصفقات حماده ناصر مهاجم المصري، ومروان شاهين مهاجم المنصورة، ومحمد عادل عبد الفضيل لاعب وسط الاتحاد السكندري ، واللاعب الكيني كليف.