رياضة | مدرب المنتخب: لم نخطئ في خروج السعيد والنني أمام جنوب أفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب المنتخب: لم نخطئ في خروج السعيد والنني أمام جنوب أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دافع تيتو جارسيا المدرب العام السابق لمنتخب مصر، عن تغييرات الجهاز الفني في مباراة الفراعنة أمام جنوب أفريقيا في دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال جارسيا في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "لم نخطئ في التغيير، لدينا طارق حامد أفضل لاعب وسط في أفريقيا، وقادر على اللعب بمفرده في منطقة الوسط".

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وواصل: "الخطأ حدث نتيجة الضغط العالي من اللاعبين في الخط الدفاعي، أما التغيير فلم يتسبب في مشكلة للمنتخب".

ولفت إلى أن جنوب أفريقيا فريق ممتاز وسجل في منتخب مصر بآخر 4 دقائق من اللقاء ولم يتمكن المنتخب الوطني من التعويض.