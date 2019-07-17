رياضة | في أول ظهور له.. مساعد أجيري يعتذر للجمهور على الخروج من أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في أول ظهور له.. مساعد أجيري يعتذر للجمهور على الخروج من أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتذر تيتو جارسيا المدرب العام السابق لمنتخب مصر، للجماهير، عن الخروج من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 المقامة في مصر.

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وقال تيتو في أول تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن منتخب مصر قدم أفضل مبارياته أمام جنوب أفريقيا، لكن بشكل عام لم يقدم الفراعنة أفضل ما لديهم.

وتابع أن كل شخص في منتخب مصر بذل أقصى جهد لديه لكن الأمور لم تكن في شكلها الطبيعي.