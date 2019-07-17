رياضة | نشرة أخبار النصر السعودي اليوم الثلاثاء 16-7-2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة أخبار النصر السعودي اليوم الثلاثاء 16-7-2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي العديد من الأحداث الرياضية الهامة، يوم الثلاثاء الموافق 16-7-2019، أبرزها استغناء النصر عن مهاجمه، وتوجيه إنذار أخير من القادسية لنادي النصر بسبب مستحقات لاعبه.

ونبرز لكم في السطور التالية أهم أخبار نادي النصر على مدار اليوم الثلاثاء الموافق 16-7-2019 كالتالي:

فيتوريا يستغني عن خدمات عبدالله آل سالم

كشفت تقارير صحفية سعودية، عن اتخاذ البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر قرارًا بالاستغناء عن مهاجم الفريق، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت التقارير، أن فيتوريا قرر الإطاحة بمهاجمه عبدالله آل سالم، بسبب تواجد العديد من المهاجمين المميزين في نفس مركزه، ويأتي على رأسهم المغربي عبد الرزاق حمدالله.

ومن الجدير بالذكر أن عبدالله آل سالم شارك مع العالمي في 9 مباريات فقط، ولم ينجح خلالها في إحراز أي هدف.

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القادسية يوجه إنذار أخير للنصر بسبب مستحقات لاعبه

كشفت تقارير صحفية سعودية، عن إعطاء نادي القادسية مهلة أخيرة لنظيره النصر السعودي، من أجل تسديد الأخير لمستحقات لاعبه المتأخرة.

وكان نادي النصر قد حصل على خدمات عبدالرحمن العبيد، قادمًا من صفوف القادسية، في الموسم الماضي، ويتبقى لنادي القادسية مبلغ 8 ملايين ريال قيمة باقي مستحقات الصفقة.

وتسعى إدارة نادي القادسية لحل الأمر وديًا مع إدارة نادي النصر برئاسة صفوان السويكت، من أجل تسديد مستحقات اللاعب بدلاً من تصعيد الأمر إلى الجهات المختصة.

فيتوريا يخطف الأنظار في التدريبات

خطف البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني الأنظار في تدريبات الفريق اليوم، استعدادًا للموسم الجديد.

وقام فيتوريا بالقيام بدور المصور لبعض الأوقات، حيث التقط العديد من الصور للاعبين.