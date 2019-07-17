رياضة | نشرة أخبار الهلال السعودي اليوم الثلاثاء 16-7-2019

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شهد اليوم الثلاثاء العديد من الأحداث الهامة للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، كان أبرزها تدخل رئيس الهلال لحسم صفقة عموري، أنسحاب الزعيم السعودي من صفقة كمارا.

ونبرز لكم في السطور التالية أهم أخبار نادي الهلال السعودي على مدار يوم الثلاثاء الموافق 16-7-2019 كالتالي:

رئيس الهلال يتدخل لحسم صفقة الهلال

شهدت الأونة الأخيرة أزمة كبيرة داخل أروقة نادي الهلال السعودي، بشأن تجديد عقد الدولي الإماراتي عمر عبد الرحمن "عموري" من عدمها، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وتناولت العديد من التقارير الصحفية في الفترة الماضية، أنباء عن معاناة عموري من ثقب في الركبة، الأمر الذي نفاه محامي اللاعب، ويبدو أن الأزمة أقتربت من نهايتها، بعدما قرر رئيس نادي الهلال السعودي، التدخل لإرضاء مطالب جماهير الموج الأزرق.

وذكر الإعلامي حمد الصويحلي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، أن رئيس الهلال فهد بن نافل يغادر في الساعات القادمة إلى دبي، للاجتماع بوكيل أعمال اللاعب عموري للتفاوض وبحث ملف تجديد عقده لمدة موسم قادم.

عموري يقرر تخفيض راتبه للاستمرار مع الهلال

فجر الدولي الإماراتي عمر عبد الرحمن "عموري"، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، مفاجأة سارة لجماهير فريقه بالموافقة على تخفيض راتبه مع الموج الأزرق.

وقال الإعلامي معن القويعي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "رغم كل شيء، عموري وافق على تخفيض عقده عن العقد السابق بما لايقل عن ٣٥٪".

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وأضاف : "حسب ذاكرتي لا أعتقد بأن هناك لاعب أجنبي سواها ؟؟".

ويبدو أن عموري يسعى لتجديد عقده مع الهلال من أجل الاستمرار ضمن صفوف الفريق، بعدما اقترب عقده على الانتهاء، حيث انضم الدولي الإماراتي إلى الزعيم السعودي في فترة الإنتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من العين الإماراتي لمدة عام على سبيل الإعاراة.

حارس الهلال خارج حسابات المنتخب العماني في التصفيات

أعلن الهولندي كومان، المدير الفني للمنتخب العماني الأول لكرة القدم، عن قائمة فريقه المشاركة في التصفيات المزدوجة المؤهلة لبطولتي كأس العالم 2022، وأمم آسيا 2023.

وشهدت القائمة مفاجأة من العيار الثقيل، باستبعاد علي الحبسي، حارس مرمى نادي الهلال السعودي، في ظل تراجع مستواه وعدم مشاركته مع الزعيم السعودي بانتظام، حيث كان بديلاً للحارس عبدالله المعيوف.

ومن الجدير بالذكر أن التصفيات المزدوجة ستنطلق في 5 سبتمبر المقبل، على أن يخوض المنتخب العُماني أولى مواجهاته مع كومان خارج أرضه، عقب إجراء مراسم القرعة يوم 17 من يوليو الجاري.

الهلال ينسحب من صفقة كمارا

أكدت تقارير صحفية سعودية، على اقتراب الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة من التعاقد مع هارون كمارا مهاجم نادي القادسية، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وكان نادي الهلال قد دخل الصراع بقوة في وقت سابق من أجل الحصول على خدمات كمارا، حيث قدم عرضًا بقيمة 15 مليون ريال، والحصول على راتب مليوني ريال لكمارا، وهو نفس المبلغ الذي قدمه العميد السعودي، بالإضافة لحصول اللاعب على 2.5 مليون ريال.

وففقًا لما جاء بالتقارير فإن الهلال قرر الانسحاب من الصفقة، بعدما اقترب الاتحاد من حسمها لصالحه.