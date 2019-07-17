رياضة | بيراميدز يقترب من خطف هدف الأهلي في ميركاتو الصيف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيراميدز يقترب من خطف هدف الأهلي في ميركاتو الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اجتمع مسؤولو نادي المقاولون العرب، اليوم الثلاثاء، مع عمرو بسيوني مسؤول ملف التعاقدات في بيراميدز، لوضع اللمسات الأخيرة لانضمام طاهر محمد طاهر صانع ألعاب الذئاب لبيراميدز هذا الصيف.

وتواصلت إدارة بيراميدز مع نظيرتها في المقاولون العرب من أجل إزالة الخلافات بينهما بعد كسر أحمد علي الشرط الجزائي في عقده ليوقع لبيراميدز.

وويتفاوض نادي بيراميدز على ضم طاهر "21 عامًا"، الذي وقع لموسمين إضافيين في المقاولون العرب، بعدما خرج من حسابات مسؤولي الأهلي.

الجدير بالذكر أن نادي بيراميدز قد تعاقد مع أحمد علي مهاجم المقاولون العرب رسمياً وهي الصفقة الوحيدة للفريق خلال ميركاتو الصيف.