رياضة | عموري يفاجئ جماهير الهلال بهذا القرار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عموري يفاجئ جماهير الهلال بهذا القرار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجر الدولي الإماراتي عمر عبد الرحمن "عموري"، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، مفاجأة سارة لجماهير فريقه بالموافقة على تخفيض راتبه مع الموج الأزرق.

وقال الإعلامي معن القويعي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "رغم كل شيء، عموري وافق على تخفيض عقده عن العقد السابق بما لايقل عن ٣٥٪".

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وأضاف : "حسب ذاكرتي لا أعتقد بأن هناك لاعب أجنبي سواها ؟؟".

ويبدو أن عموري يسعى لتجديد عقده مع الهلال من أجل الاستمرار ضمن صفوف الفريق، بعدما اقترب عقده على الانتهاء، حيث انضم الدولي الإماراتي إلى الزعيم السعودي في فترة الإنتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من العين الإماراتي لمدة عام على سبيل الإعاراة.