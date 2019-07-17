رياضة | دي ليخت يصل تورينو لإتمام انتقاله إلى يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دي ليخت يصل تورينو لإتمام انتقاله إلى يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل مطار تورينو منذ قليل، المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت تمهيدا لتوقيع الكشف الطبي عليه لإتمام صفقة انتقاله إلى يوفنتوس.

ومن المنتظر أن يجري دي ليخت الكشف الطبي غدًا الأربعاء في عيادة يوفنتوس قبل الإعلان الرسمي عن إتمام الصفقة.

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ومن المنتظر أن يرقع دي ليخت على عقد مع يوفنتوس مدته ٥ مواسم حيث ستكلف الصفقة خزينة النادي الإيطالي ٧٥ مليون يورو، فيما سيحصل اللاعب على ١٢ مليون يورو راتبا سنا.ي