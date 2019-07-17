رياضة | قبل مواجهة تونس.. نيجيريا لا تخسر أبدا "برونزية" أمم إفريقيا (تقرير)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل مواجهة تونس.. نيجيريا لا تخسر أبدا "برونزية" أمم إفريقيا (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي منتخب نيجيريا مع نظيره منتخب تونس في تمام التاسعة مساء الأربعاء 17 يوليو الجاري، على أرضية استاد "السلام" ضمن مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة أمم إفريقيا 2019 والمقامة بمصر حاليًا.

وكان منتخب نيجيريا خسر أمام نظيره الجزائري 2-1 في لقاء الدور نصف النهائي للبطولة القارية، بينما خسر منتخب تونس أمام السنغال 1-0، ليتقابل المنتخبين في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع لبطولة أمم إفريقيا، على أمل اقتناص الميدالية البرونزية للبطولة القارية قبل العودة لبلادهم.

ويعتبر منتخب نيجيريا أكثر منتخب حقق (المركز الثالث) في تاريخ أمم إفريقيا، وحصد البرونزية في 7 نسخ سابقة،كما أن المنتخب النيجيري لم يخسر مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع إطلاقًا طوال تاريخ مشاركاته بالبطولة القارية.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير تاريخ منتخب نيجيريا مع "برونزية" أمم إفريقيا:

- 1976:

لم يكن هناك مباراة لتحديد المركزين الثالث والرابع في هذه النسخة من بطولة أمم إفريقيا، حيث أقيم الدور النهائي بنظام المجموعة، وحل المنتخب النيجيري ثالثًا برصيد 3 نقاط، بعد فوزه على مصر 3-2 وخسارته من المغرب 2-1 وتعادله مع غينيا 1-1، علمًا أن الفائز بالمباراة كان يحصل على نقطتين فقط وليست 3 نقاط كما الحال الآن.

- 1978:

تقابل منتخب نيجيريا مع نظيره منتخب تونس في مباراة تحديد المركز الثالث، وألغيت المباراة في الدقيقة 42 وكانت تشير النتيجة للتعادل 1-1 وذلك بسبب انسحاب المنتخب التونسي اعتراضًا علي قرارات الحكم التي اعتبرها "ظالمة".

وقرر الاتحاد الأفريقي، احتساب المباراة لصالح المنتخب النيجيري 2-0، كما قررمعاقبة المنتخب التونسي بالحرمان من المشاركة في المسابقات الأفريقية لمدة عامين.

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- 1992:

التقي منتخب نيجيريا مع منتخب الكاميرون في مباراة تحديد المركز الثالث في نسخة بطولة أمم إفريقيا عام 1992، ونجح منتخب النسور الخضراء في تحقيق الفوز بنتيجة 2-1 والتتويج بالميدالية البرونزية للبطولة الإفريقية.

- 2002:

واجه منتخب نيجيريا نظيره منتخب مالي في مباراة تحديد المركز الثالث عام 2002، واقتنص فوزًا ثمينًا بهدف دون مقابل، وحصد "برونزية" البطولة الإفريقية.

- 2004:

تجدد اللقاء بين منتخب نيجيريا ونظيره منتخب مالي في الصراع علي "برونزية" أمم إفريقيا 2004 بتونس، ومارس المنتخب النيجيري هوايته المعتادة في تحقيق المركز الثالث بالفوز على نظيره المالي بهدفين مقابل هدف.

- 2006:

تقابل منتخب نيجيريا مع نظيره منتخب السنغال في مباراة تحديد المركز الثالث في نسخة بطولة أمم إفريقيا عام 2006 بمصر، وفاز نسور نيجيريا بهدف دون مقابل، وحصد "برونزية" البطولة للمرة السادسة في تاريخه.

- 2010:

آخر ظهور لمنتخب نيجيريا في مباراة تحديد المركز الثالث في أمم إفريقيا كان في نسخة البطولة عام 2010، وتقابل مع منتخب الجزائر، وتغلب عليه بنتيجة 1-0،وحصد الميدالية البرونزية للمرة السابعة في تاريخه.

** يا ترى هل يواصل منتخب نيجيريا تفوقه ويحصد "برونزية" أمم إفريقيا للمرة الثامنة في تاريخه، أم يكون للمنتخب التونسي رأيًا مختلفًا؟؟