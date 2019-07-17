رياضة | سيدروف يرحل عن منتخب الكاميرون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيدروف يرحل عن منتخب الكاميرون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إقالة مدربه الهولندي كلارنس سيدورف، على خلفية الخروج المبكر من بطولة أمم أفريقيا، المقامة حاليًا في مصر.

وودع منتخب الكاميرون، منافسات البطولة القارية من دور الـ 16، بعد الخسارة 2-3 أمام نيجيريا التي شقت طريقها لنصف النهائي قبل الهزيمة 1-2 أمام الجزائر في المربع الذهبي.

وجاء الإعلان الرسمي عن هذا القرار، عبر حساب الاتحاد الكاميروني على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

Advertisements

وقال الاتحاد الكاميروني في بيانه "يعلن اتحاد الكرة، إقالة المدرب كلارينس سيدورف ومساعده باتريك كلويفرت، إثر خروج الأسود غير المروضة من دور الـ 16 ببطولة أمم أفريقيا.

ورغم التوقعات التي كانت تضع المنتخب الكاميروني حامل اللقب ضمن المرشحين للتتويج من جديد، لكن الفريق ودع البطولة مبكرًا من ثمن النهائي.

وفي رابع تجربة تدريبية له بعد ميلان الإيطالي وشينزين الصيني وديبورتيفو لاكورونيا الإسباني، لم يتمكن المدرب الهولندي من ترك بصمة واضحة، رغم المسيرة الرائعة التي يمتلكها كلاعب مع ريال مدريد الإسباني وميلان الإيطالي على وجه التحديد.