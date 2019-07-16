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صراع بين باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد لضم هذا اللاعب

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تسود صراعات كبرى  بين باريس سان جيرمان و مانشستر يونايتد لضم سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، لاعب فريق لاتسيو الإيطالي.

ويسعى نادي باريس سان جيرمان للتعاقد مع اللاعب نادي باريس سان جيرمان.

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كما يسعى مانشستر يونايتد مع اقتراب رحيل الفرنسي بول بوجبا.

 

 

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