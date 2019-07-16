شكرا لقرائتكم خبر عن صراع بين باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد لضم هذا اللاعب والان مع التفاصيل

تسود صراعات كبرى بين باريس سان جيرمان و مانشستر يونايتد لضم سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، لاعب فريق لاتسيو الإيطالي. ويسعى نادي باريس سان جيرمان للتعاقد مع اللاعب نادي باريس سان جيرمان. Advertisements كما يسعى مانشستر يونايتد مع اقتراب رحيل الفرنسي بول بوجبا.

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