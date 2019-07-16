شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي مهدد بالإيقاف عامين.. تعرف على السبب والان مع التفاصيل

كشفت تقارير صحفية، أن ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين، مهدد بالإيقاف عن المشاركة مع منتخب بلاده لمدة عامين، بعدما هاجم فيها التحكيم وقال نصًا: "ينبغي ألا نكون ضمن هذا الفساد"، بعدما تعرض للطرد في مباراة تحديد المركز الثالث أمام تشيلي بعد اشتباك قوي مع ميديل قائد "اللاروخا"، وهو ما يستلزم إيقافه لمدة لا تقل عن مباراتين، كما انتقد اتحاد "الكونميبول"، واتهمهم بالفساد.

وأكدت التقارير الصحفية ، أنه من الممكن أن يعرض ميسي لعقوبة كبرى على اثر تصريحاته قد تصل للايقاف لمدة تصل لعامين على اثر تصريحاته.