شكرا لقرائتكم خبر عن اللوائح تصدم ريال مدريد مصير صفقته الجديدة في طريق مجهول والان مع التفاصيل

نشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، تقريراً أكدت خلاله أن مصير البرازيلي رودريجو لاعب ريال مدريد الجديد، أصبح مجهولاً، خاصة أنه لا يحمل جنسية تنتمي لدول الاتحاد الأوروبي، وأن لوائح اللاعبين تلزم بقيد 3 لاعبين فقط ممن لا يحملون جنسية تنتمي لدول الاتحاد الأوروبي. فيما كشفت تقارير صحفية أن ريال مدريد يسعى لمنحه الجنسية الأسبانية .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اللوائح تصدم ريال مدريد مصير صفقته الجديدة في طريق مجهول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.