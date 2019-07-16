الان تتابع عاجل .. غدا انطلاق بطولة كرة القدم الشاطئية الدولية في نيوم بمشاركة 6 دول والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 26 دقيقة - 11:57 م, 16 يوليو 2019 م التعليقات: 0 تعرف على المشاركين الخليج 365-واس تنطلق غداً منافسات البطولة الدولية لكرة القدم الشاطئية للمرة الأولى في #نيوم المشروع العملاق الذي يعدّ الأكثر طموحاً على مستوى العالم حيث ستشهد المنافسات مشاركة ستة منتخبات هي السعودية ” المستضيف ” و إنجلترا و الصين و الإمارات و عمان و مصر .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل .. غدا انطلاق بطولة كرة القدم الشاطئية الدولية في نيوم بمشاركة 6 دول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.