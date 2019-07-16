شكرا لقرائتكم خبر عن دي ليخت يصل إلى «تورينو» تمهيدًا للتعاقد مع يوفنتوس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

وصل ماتيس دي ليخت، مدافع وقائد أياكس أمستردام بطل الدوري الهولندي، مدينة تورينو، أمس، بعدما وافق على الانضمام إلى ناديها يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي في المواسم الثمانية الماضية. وأشارت تقارير صحفية هولندية وإيطالية، إلى أن نادي السيدة العجوز لم يتوصل إلى اتفاق كامل بشأن قيمة الصفقة مع نادي العاصمة الهولندية، لكنها أكدت أن قائد أياكس البالغ 19 عاماً وافق على الشروط الشخصية مع النادي الإيطالي.

وأشارت التقارير إلى أن يوفنتوس سيدفع 75 مليون يورو لأياكس، للحصول على خدمات المدافع الدولي الهولندي. وارتبط اسم دي ليخت، بالعديد من الأندية الأوروبية، لا سيما برشلونة الإسباني، بعدما أدى دوراً أساسياً الموسم المنصرم في فوز أياكس بلقب الدوري المحلي، وبلوغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث خسر أمام تونتهام هوتسبر الإنجليزي 2-3 إياباً على أرضه، بهدف قاتل في اللحظات الأخيرة، بعدما فاز بهدف نظيف ذهاباً.

وخاض دي ليخت 117 مباراة في مختلف المسابقات بقميص أياكس، وسجل 13 هدفاً، بينها 3 أهداف على الصعيد الأوروبي في مغامرة الفريق إلى المربع الذهبي الموسم الماضي، علماً بأنه سجل هدف الفوز في عقر دار يوفنتوس، وساهم في إقصاء النادي الإيطالي من الدور ربع النهائي بإلحاق الهزيمة به إياباً 1-2، بعد التعادل 1-1 ذهاباً.