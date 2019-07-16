شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يعلن تصنيف منتخبات القارة لتصفيات أمم أفريقيا 2021 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
أعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم «كاف» عن تصنيف المنتخبات في قرعة تصفيات كأس الأمم الأفريقية للنسخة المقبلة 2021 التي تقام في الكاميرون.
وجاء المنتخب الوطني في التصنيف الأول مع كبار القارة السمراء، حيث جاء التصنيف على كالتالي :
التصنيف الأول (12 فريقا): مصر، الجزائر، بوركينا فاسو، الكاميرون، كوت ديفوار، غانا، مالي، المغرب، نيجيريا، الكونغو الديمقراطية، السنغال وتونس.
التصنيف الثاني (12 فريقا): بنين، الرأس الأخضر، الكونجو، الجابون، غينيا، كينيا، ليبيا، موريتانيا، النيجر، جنوب أفريقيا، أوغندا وزامبيا.
التصنيف الثالث (12 فريقا): أنجولا، وسط أفريقيا، غينيا بيساو، مدغشقر، مالاوي، موزمبيق، ناميبيا، سييراليون، السودان، تنزانيا، توجو وزيمبابوي.
التصنيف الرابع (8 فرق): بوروندي، بوتسوانا، كوموروس، إثيوبيا، إيسواتيني، غينيا الاستوائية، ليسوتو ورواندا.
التصنيف الخامس (8 فرق): تشاد، جيوبتي، جامبيا، ليبيريا، موريشيوس، ساو تومي، سيشيل وجنوب السودان.
ويقام حفل قرعة تصفيات أمم أفريقيا 2021 يوم الخميس المقبل بأحد فنادق القاهرة.
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