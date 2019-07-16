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دي ليخت وفودين أبرز المرشحين لجائزة الفتى الذهبي

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يتنافس 80 لاعبًا، على جائزة "الفتى الذهبي" التي تقدمها إحدى الصحف الإيطالية، كل عام لأفضل لاعب دون 21 عامًا.

ونشرت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، خلال يونيو / حزيران الماضي قائمة مبدئية تضم 100 لاعب يتنافسون على الجائزة التي بدأت في الظهور منذ 2003.

وتستبعد الصحيفة الإيطالية 20 لاعبًا شهريًا، حتى يصل العدد النهائي لـ20 لاعبًا في أكتوبر / تشرين أول المقبل.

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ومن أبرز الأسماء المرشحة في القائمة الحالية رباعي الإسباني إبراهيم دياز، والبرازيليين فينيسيوس جونيور ورودريجو سيلفا، والحارس الأوكراني أندري لونين، بالإضافة للبرتغالي جواو فليكس، لاعب وسط أتلتيكو مدريد.

كما تضم القائمة أيضًا ماتياس دي ليخت، مدافع أياكس الهولندي وصفقة يوفنتوس الإيطالي المحتملة، ولاعب مانشستر سيتي الإنجليزي فيل فودين.

وضمت قائمة المتوجين بهذه الجائزة من قبل أسماء من العيار الثقيل أمثال الأرجنتيني ليونيل ، وسيسك فابريجاس وإيسكو ألاركون، بالإضافة لنجم باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي، بينما كان اللاعب الهولندي السابق رافائيل فان دير فارت أول المتوجين بها قبل 16 عامًا.

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