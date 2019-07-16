الوحدة السعودي يدعم صفوفه بموهبة أسترالية

وقعت إدارة الوحدة، عقدًا مع لاعب الوسط الأسترالي الهداف كريج جودوين، قادما من أدلايد الأسترالي، في عقد لم يفصح عن مدته ولا قيمته.
وسبق للاعب الذي اختير العام الماضي أفضل صانع لعب بالدوري الأسترالي أن مثّل أندية مانشستر سيتي تحت21 سنة، حيث كان ضمن مواهب النادي المستقطبة منذ 2009، قبل أن يعود إلى بلاده لتمثيل نادي ملبورن، ومن ثم نيوكاسل يونايتد جيتس الأسترالي، ومنه انتقل إلى سبارتا روتردام الهولندي لأربعة مواسم موسم، قبل العودة الموسم الماضي إلى نادي أدلايد.
ومن المقرر أن يلتحق اللاعب بمعسكر الفريق الوحداوي المنظم حاليًا في سلوفينيا، وكان المدرب ماريو سيفتانوفيتش، قد أوصى بتسجيل اللاعب بعدما شاهده من قبل مع نادي روتردام، واقتنع مسيرو الوحدة برؤيته الفنية بعد مشاهدة أشرطة للاعب.
ويتميز جودوين، بقوة التسديد وصناعة اللعب وتؤكد ذلك أرقامه مع نادي أدلايد الذي لعب معه الموسم الماضي 33 مباراة سجل فيها 19 هدفًا وصنع 9 أهداف، اختير بها أفضل صانع لعب بالدوري، كما اختير للتشكيلة المثالية للدوري، وسبق للاعب أن مثّل منتخب بلاده دوليًا على مستوى الفئات السنة والمنتخب الأول.
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