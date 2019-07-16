فتح مسؤولو الأهلي خطًا جديدًا للمفاوضات مع مازيمبي الكونغولي للحصول على خدمات جاكسون موليكا رأس الحربة.
وطلب مازيمبي من الأهلي عبر أحد الوكلاء، الحصول على 2 مليون و300 ألف دولار، وحصول اللاعب على 700 و800 و900 ألف دولار، راتبًا سنويًا في 3 مواسم، إلى جانب 300 ألف دولار عمولة الوكيل.
وعلم أن مسؤولي الأهلي يرون أن طلبات مازيمبي مبالغ فيها، إلى جانب شرط حصول الوكيل على 300 ألف دولار، وتوقيع اللاعب على عقد لـ 3 مواسم فقط مع الأحمر، لذلك تقرر التفاوض بشكل مباشر مع مازيمبي دون وسطاء.
ويحاول مسؤولو الأهلي في تفاوضهم الجديد تقليل المبلغ المطلوب في اللاعب، ومحاولة تقليص دور الوكيل في الصفقة تفاديا لنفقات أخرى تكلف خزينة النادي.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يرفض الاستسلام في صفقة موليكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.