الأهلي يرفض الاستسلام في صفقة موليكا

فتح مسؤولو الأهلي خطًا جديدًا للمفاوضات مع مازيمبي الكونغولي للحصول على خدمات جاكسون موليكا رأس الحربة.

وطلب مازيمبي من الأهلي عبر أحد الوكلاء، الحصول على 2 مليون و300 ألف دولار، وحصول اللاعب على 700 و800 و900 ألف دولار، راتبًا سنويًا في 3 مواسم، إلى جانب 300 ألف دولار عمولة الوكيل.

وعلم أن مسؤولي الأهلي يرون أن طلبات مازيمبي مبالغ فيها، إلى جانب شرط حصول الوكيل على 300 ألف دولار، وتوقيع اللاعب على عقد لـ 3 مواسم فقط مع الأحمر، لذلك تقرر التفاوض بشكل مباشر مع مازيمبي دون وسطاء.

ويحاول مسؤولو الأهلي في تفاوضهم الجديد تقليل المبلغ المطلوب في اللاعب، ومحاولة تقليص دور الوكيل في الصفقة تفاديا لنفقات أخرى تكلف خزينة النادي.