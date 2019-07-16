جوارديولا: عقليتنا لم تتغير.. وسننافس على كل شيء

يصر بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، على أن موقف السيتيزنس وموقفه لن يتغيرا بعد الفوز بالثلاثية المحلية مؤخرًا.

وبدأ مانشستر سيتي في التحضير للموسم الجديد في مدينة شنغهاي الصينية، حيث يواجه وست هام غدًا.

وحقق مانشستر سيتي الرباعية التاريخية "الدوري - الدرع الخيرية - كأس الرابطة - كأس الاتحاد"، إلا أن جوارديولا يرفض أن يكون هذا هو أقصى طموحات النادي.

وقال جوارديولا في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "سنستعد مثلما فعلنا خلال السنوات الثلاث الماضية، خطوة بخطوة، ونعيد تحليل ما لا نفعله بشكل جيد للمضي قدمًا".

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وأضاف: "في نهاية الموسم سنرى المستوى الذي وصلنا له، وما إذا كنا سننافس على الألقاب".

وأرسل جوارديولا أيضًا تحذيرًا لأي شخص قد يعتقد أن الفريق قد يكون راضيًا عن نفسه في الموسم الجديد.

وأوضح جوارديولا: "نملك لاعبين أذكياء، ويعلمون أنهم جزء من فريق لا يصدق، وأنه ليس من الضروري إخبارهم بأن عليهم اللعب بشكل جيد من أجل المنافسة على اللعب في كل مباراة".

وأتم: "تدربنا جيدًا الأسبوع الماضي ونسير على الطريق الصحيح".