شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالعزيز بن تركي الفيصل يدشن شعار بطولة العالم للأندية لكرة اليد «سوبر جلوب» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل النجار (جدة)

دشن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية شعار وهوية بطولة العالم للأندية لكرة اليد «سوبر جلوب» التي ستستضيفها المملكة في المنطقة الشرقية خلال الفترة من 27-31 أغسطس القادم في نسخة تعتبر هي الأولى من نوعها التي يشارك فيها 10 أندية منذ انطلاقتهـا في العام 97م.

واحتضنت مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة) حفل التدشين بحضور الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، والسيد بدر ذياب نائب رئيس الاتحاد الدولي عن قارة آسيا، بجانب محمد المنيع رئيس الاتحادين العربي والسعودي لكرة اليد، وعدد من أبناء اللعبة السابقين، حيث تم كشف الشعار الذي احتوى على اللونين «الأخضر والأزرق» اللذين يرمزان للون المملكة العربية السعودية والنخيل في المنطقة الشرقية «مقر إقامة البطولة» ولون البحر الذي يرمز لمنطقة الخليج العربي فيما مثلت شخصية البطولة «النمر العربي».

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وبهذه المناسبة، عبّر الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، عن فخره واعتزازه باستضافة المملكة لهذا الحدث العالمي الكبير، وقال في تصريح صحفي: «حظي القطاع الرياضي في بلادنا الغالية بدعم غير مسبوق من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وشهدت المملكة في الآونة الأخيرة حراكا ونشاطاً رياضياً شبابياً كبيراً على كافة المستويات، حتى أصبحت بلادنا محط أنظار العالم أجمع بعد استضافة العديد من الأحداث والمناسبات الرياضية العالمية».

وأضاف: «اليوم نحظى بفرصة أخرى ومختلفة باستضافة المملكة لحدث عالمي كبير كبطولة العالم لكرة اليد وبمشاركة عدد من الفرق العربية والخليجية والعالمية، ونتطلع بمشيئة الله لأن يظهر هذا التجمع بالشكل المأمول والذي يتناسب مع قيمة هذه البطولة الكبيرة».

المنيع: «سوبر جلوب» امتداد لنجاحات الاستضافات العالمية

عبر محمد المنيع رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد، عن سعادته الكبيرة باستضافة المملكة العربية السعودية لحدث «سوبر جلوب»، وأن ذلك ليس بغريب بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها الرياضة السعودية في استضافة العديد من المحافل العالمية في مختلف الألعاب خلال العامين الماضيين بدعم القيادة الرشيدة ومتابعة واهتمام من القيادة الرشيدة، معرباً عن تفاؤله بنجاح هذه البطولة نتيجة لمشاركة أبرز وأفضل الأندية بالعالم في هذه اللعبة. وأضاف: «بإذن الله تكون البطولة دليلاً على ما وصلت له كرة اليد السعودية على كافة الفئات».