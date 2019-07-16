شكرا لقرائتكم إيفرتون يتعاقد مع ديلف من مانشستر سيتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - ليفربول - أ ف ب - | منذ 11 ساعة في 16 يوليو 2019 - اخر تحديث في 16 يوليو 2019 / 14:28

أعلن نادي إيفرتون الانكليزي لكرة القدم تعاقده مع لاعب الوسط الدولي فابيان ديلف من مواطنه مانشستر سيتي بطل الدوري، بموجب صفقة لمدة ثلاثة أعوام.



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وقال مدرب إيفرتون البرتغالي ماركو سيلفا للموقع الرسمي للنادي مساء عندما اتطلع للتعاقد مع لاعب جديد، انظر بداية الى الصفات، وفابيان هو لاعب جيد (...) ولكن، ما فية امكانه ان يجلبه الى غرف تبديل الملابس هو أمر مهم ايضاً".

ورد ديلف التحية في بيان نشره الموقع الرسمي للنادي "في كل مرة لعبت فيها ضد إيفرتون، إن كان على ملعبه او خارجه، كنت أشعر بالشغف عندما أرى المشجعين"، مضيفا "تسمع دائما أناشيد جماهير إيفرتون، وانا متشوق للعب على ملعب (إيفرتون) وسماعهم (ينشدون) عندما العب".

ولم يوضح إيفرتون قيمة صفقة التعاقد مع ابن الـ29 عاما، والذي دافع عن ألوان سيتي منذ عام 2015 عندما انضم الى صفوفه من أستون فيلاK وخاض ديلف 89 مباراة بقميص سيتي، وأحرز معه لقب الدوري الإنكليزي الممتاز في الموسمين الماضيين.

كما خاض 20 مباراة دولية مع منتخب "الأسود الثلاثة".