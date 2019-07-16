شكرا لقرائتكم عمرو جمال يتلقى عرضا تشيكيا للانتقال خلال الميركاتو الصيفى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب نادي بريبرام التشيكي التعاقد مع عمرو جمال مهاجم الأهلي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري ، وأرسل النادي التشيكي عرضا إلى الأهلي للحصول على خدمات مهاجم الفريق الأحمر لمدة موسم على سبيل الإعارة الشراء.

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وكان جمال قد غاب عن المشاركة مع الأهلي منذ يناير الماضي حيث تعرض اللاعب للإصابة على مرتين في العضلة الأمامية.

ومن المنتظر أن يتم عرض الأمر على الجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادة مارتن لاسارتي لمعرفة رأيه ومدى حاجته للاعب، أو الموافقة على رحيله.