شكرا لقرائتكم خالد جلال عن التعاقد مع أشرف بن شرقى: ضربة معلم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه خالد جلال المدير الفنى لفريق الزمالك، الشكر لمجلس إدارة النادى برئاسة مرتضي منصور، على حسم صفقة اللاعب المغربي أشرف بن شرقى، والتعاقد معه خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد خالد جلال، أن التعاقد مع أشرف بن شرقي "ضربة معلم"، وصفقة قوية للغاية، في ظل ما يمتلكه من أمكانيات وقدرات مميزة، مشيرًا إلى أن اللاعب سيكون إضافة قوية لهجوم الفارس الأبيض فى الموسم الكروى الجديد.

أضاف المدير الفنى للزمالك، أن بن شرقى من نوعية اللاعبين الذين نرغب بتواجدهم مع الفريق، خاصة فى ظل إجادتة اللعب فى أكثر من مركز

وأوضح خالد جلال، أن مجلس الإدارة يدعم الجهاز الفنى بمنتهى القوة، ويوفر جميع الاحتياجات والمتطلبات من أجل النجاح وتحقيق الانتصارات.

ومن المقرر أن يصل اللاعب إلى القاهرة غدًا الأربعاء، ونرصد أهم ما قدمه خلال مسيرته فى الدورى المغربى والسعودى والفرنسى.

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- يبلغ بن شرقى 25 عاما حيث إنه مواليد 24 سبتمبر 1994، لعب فى عدة مراكز منها الجناح الأيسر والجناح الأيمن وصانع الألعاب، إلا أنه يجيد الهجوم.

- بدأ بن شرقى مسيرته فى نادى المغرب الفاسى وشارك معهم فى 29 مباراة، أحرز خلالها 3 أهداف، وصنع مثلها.

- وفى عام 2016 انتقل إلى الوداد المغربى، ولعب له موسمين، شارك خلالهما فى 35 مباراة، سجل فيها 8 أهداف وصنع 7.

- توج مع الفريق المغربى ببطولة دورى أبطال أفريقيا عام 2017، على حساب الأهلى المصرى، وفى عام 2018 انتقل للدورى السعودى من خلال نادى الهلال، والذى أحرز معه 3 أهداف من أصل 13 مباراة شارك فيها مع الفريق السعودى، وتمت إعارته إلى نادى لانس الفرنسى.

- ظهر بن شرقى مع لانس الفرنسى فى 24 مباراة، سجل فيها 3 أهداف وصنع مثلها، إلا أن إعارته انتهت مع الفريق، ليوقع إلى نادى الزمالك، لمدة 3 مواسم، على أن يصل خلال الساعات المقبلة، ويتم تقديمه للإعلام فى مؤتمر صحفى.