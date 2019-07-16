شكرا لقرائتكم جلسة خاصة بين خالد جلال وطارق حامد على هامش تدريبات الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد خالد جلال المدير الفنى لفريق الزمالك، جلسة مع طارق حامد لاعب وسط الأبيض، على هامش التدريبات الجماعية المقامة حاليًا على ملعب النادى بميت عقبة، في اطار الاستعدادات لاستئناف بطولة الدورى العام.

وحرص المدير الفنى للزمالك على الاشادة بالتزام وانضباط طارق حامد وتركيزه مع الفريق، مؤكدًا للاعب بإنه من العناصر الأساسية بالفريق، وأحد أهم الأعمدة الأساسية التى لا يمكن الاستغناء عنها، وأوضح خالد جلال لطارق بإنه سيكون على عاتقه مسئولية كبيرة خلال المرحلة المقبلة، من أجل حسم لقب الدورى.

ويستعد الزمالك لخوص المباريات المتبقية له فى الدوري أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى، والمحدد إقامتهم أيام 21 و24 و28 من شهر يوليو الجارى على الترتيب.

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ويحتاج الفريق الأبيض لتحقيق الانتصارات فى جميع مبارياته للفوز ببطولة الدورى الممتاز هذا الموسم، بعدما احتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 68 نقطة، فيما تصدر الأحمر جدول الترتيب برصيد 74 نقطة ويتبقى له مباراتين أمام المقاولون العرب والفارس الأبيض، لتنحصر المنافسة بينهما على لقب الدورى للموسم الحالى.

وتمسكت إدارة الزمالك ببقاء طارق حامد فى الموسم الجديد بعد تلقي اللاعب مفاوضات لضمه خلال الفترة الجارية من جانب عددا من الأندية الخليجية وعلي رأسها اتحاد جدة السعودي.

ومن المنتظر أن يقوم مجلس الزمالك خلال الفترة الجارية بترضية اللاعب ماليا بالصورة المناسبة للمجهودات التي يقدمها مع الفريق لصرف النظر عن تلك العروض حيث يعد اللاعب من أبرز العناصر التي تساهم في تحقيق الانتصارات للفريق الأبيض حيث وصفه مرتضي منصور رئيس الزمالك بأنه رئيس النادي وسط اللاعبين وشدد إنه لا يمكن التفريط في خدماته بملايين الجنيهات إلا لو كانت لدي اللاعب رغبة في الرحيل عن قلعة ميت عقبة.