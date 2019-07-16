ريان الأهلى يتلقى عروضا محلية فى الانتقالات الصيفية...

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جدة - عمرو شويل تلقى أحمد ريان مهاجم الاهلي الشاب المُعار للجونة عدة عروض محلية خلال الأيام الماضية تمهيداً للانتقال لإحداها خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وأنتقل ريان من الاهلي للجونة في يناير الماضي وقدم عروض جيدة مع الفريق الساحلي حيث سجل ستة أهداف رغم غيابه عن بعض المباريات للإصابة وساهم مع باقي زملاؤه في بقاء الجونة بالدوري الممتاز.
وتلقي مهاجم الاهلي الشاب عروضاً من عدة أندية محلية خلال الأيام الماضية أبرزها من بيراميدز ، المقاولون العرب ، سموحة ، الإنتاج الحربي وطلائع الجيش بجانب رغبة الجونة في تمديد إعارته لموسم أخر.
ولم يحسم مهاجم الاهلي الشاب رغبته من هذه العروض خاصة وأن مستقبله في "يد" الاهلي فيما ستُحدد الأيام المقبلة مصير أحمد ريان .
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