شكرا لقرائتكم مدافع الأهلى على رادار مصر المقاصة فى الموسم المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وضع الجهاز الفنى لمصر المقاصة أحمد علاء مدافع الأهلى ضمن الحسابات لتدعيم دفاع الفريق الفيومى فى الموسم المقبل .

يحتاج مصر المقاصة إلى تدعيم صفوف الفريق بمدافع محلى بعد انتهاء إعارة أسامة جلال الذى عاد لفريقه السابق إنبى .

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وأكد الجهاز الفنى للمقاصة مدير شئون اللاعبين بفريق مصر المقاصة أن اللاعبين يخوضون التدريبات اليومية على فترتين صباحية ومسائية، وتعتمد الفترة الصباحية على تدريبات بدنية تحت إشراف مخطط الأحمال الفرنسى، فيما تعتمد الفترة المسائية على الجمل الفنية التدريب بالكرة تحت إشراف الجهاز الفنى للفريق.

كان مصر المقاصة قد نجح فى ضم أودو موسيس مهاجم حرس الحدود وخالد أتشوا لاعب منتخب أوغندا خلال فترة الانتقالات الصيفية، كما عاد إسلام جابر لاعب الفريق الفيومى إلى المقاصة بعد انتهاء فترة إعارته إلى الداخلية.