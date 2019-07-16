شكرا لقرائتكم الصفقة تمت.. الزمالك يدعم مرماه بحارس الـ99... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حصل مسئولو نادى الزمالك على توقيع محمد صبحى حارس مرمى بتروجت الشاب، ليكون ضمن الصفقات الجديدة للقلعة البيضاء قبل انطلاق الموسم المقبل.

وقرر مسئولو نادي الزمالك، التعاقد مع ثنائى جديد فى مركز حراسة المرمى قبل انطلاق الموسم الجديد، وهما محمد عواد حارس الإسماعيلى ومحمد صبحى حارس بتروجت.

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وسبق وحصل مسئولو الزمالك على توقيع محمد عواد، ولا تزال المفاوضات جارية مع النادي الإسماعيلى لحسم الصفقة بشكل رسمى وجارى الاتفاق على المقابل المادى النهائى لضم اللاعب.

وكشف مصدر مطلع بالزمالك أن توقيع محمد صبحى عقود انتقاله للقلعة البيضاء، تم بالفعل وجارى التفاوض مع نادي بتروجت للحصول على الاستغناء الخاص باللاعب، مشددا أن الحارس سيتم قيده فى قائمة تحت السن لكونه من مواليد 1999.