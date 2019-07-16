شكرا لقرائتكم خالد بوطيب راحة من التدريبات الجماعية للزمالك بسبب إصابة الركبة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حصل خالد بوطيب مهاجم الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك على راحة من التدريبات الجماعية للفريق المقامة حاليًا على ملعب النادى بميت عقبة، في اطار الاستعدادات لاستئناف بطولة الدورى العام.

وجاء حصول مهاجم الفريق على راحة من المران، بسبب معاناته من إصابة الركبة منذ تواجده وسط صفوف وسط صفوف المنتخب المغربى، بعد مشاركته فى بطولة الأمم الأفريقية 2019، ويخضع خالد بوطيب لبرنامج تأهيلي من أجل التعافي من الاصابة والعودة للمباريات.

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ويستعد الزمالك لخوص المباريات المتبقية له فى الدوري أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى، والمحدد إقامتهم أيام 21 و24 و28 من شهر يوليو الجارى على الترتيب.

ويحتاج الفريق الأبيض لتحقيق الانتصارات فى جميع مبارياته للفوز ببطولة الدورى الممتاز هذا الموسم، بعدما احتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 68 نقطة، فيما تصدر الأحمر جدول الترتيب برصيد 74 نقطة ويتبقى له مباراتين أمام المقاولون العرب والفارس الأبيض، لتنحصر المنافسة بينهما على لقب الدورى للموسم الحالى.