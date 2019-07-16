شكرا لقرائتكم وفاة رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى للكرة الطائرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توفى منذ قليل حسن أحمد رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى للكرة الطائرة الحالى و العالم سابقا وسط حالة حزن مفاجأة من أسرة اللعبة . Advertisements وحرص عدد من أسرة الكرة الطائرة على نشر نعى لوفاة حسن أحمد عبر السوشيال ميديا من بينهم هويدا مندى المدير التنفيذى الاتحاد الأفريقى للطائرة . يذكر أن حسن أحمد حضر منافسات بطولة أفريقيا للسيدات التى اختتمت فى مصر بصالة أكتوبر الدولية الأحد الماضى بتتويج الكاميرون وقام بتسليم الجوائز الفردية .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى للكرة الطائرة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.