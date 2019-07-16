شكرا لقرائتكم حارس الزمالك يرحل رسميا خلال ساعات ويقترب من الاتحاد السكندرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأكد رحيل عماد السيد حارس مرمى الزمالك، بشكل رسمى خلال الساعات القليلة القادمة، بناءا على اتفاق بينه وبين مسئولو القلعة البيضاء.

وأقترب مسئولو الزمالك، من التعاقد رسميا مع محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلى، ليكون حارس العرين الأبيض فى الموسم الكروى الجديد، حيث أعلن مجلس إدارة القلعة البيضاء، اقتراب حارس الدراويش من الانضمام لميت عقبة رسميا بنسبة 85% ويتبقى وضع بعض الرتوش الأخيرة للإعلان عن الصفقة.

وأصبح عماد السيد على أعتاب الانتقال رسميا لصفوف فريق الاتحاد السكندرى، بعد المفاوضات المكثفة مع حارس الزمالك خلال الساعات الماضية، بمباركة مسئولو القلعة البيضاء.

وكشف مصدر مطلع بالزمالك أن محمد عواد لن يكون الحارس الوحيد الجديد فى قائمة القلعة البيضاء بالموسم الجديد، حيث سيتم التعاقد مع حارس آخر صغير السن خلال الأيام المقبلة، لتعويض إصابة محمود عبد الرحيم جنش وغيابه عن الملاعب حتى شهر يناير المقبل وكذلك رحيل عماد السيد.