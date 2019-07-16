شكرا لقرائتكم خالد جلال يجتمع مع لاعبى الزمالك على هامش المران... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، جلسة مع لاعبى فريقه على هامش المران المقامة حاليًا على ملعب النادى بميت عقبة، في اطار الاستعدادات لاستئناف بطولة الدورى العام.

وتحدث خالد جلال المدير الفني الزمالك مع اللاعبين حول أهمية المباريات الثلاث المتبقية بالدوري أمام الجونة والاسماعيلي والأهلى قائلا: "أرجو منكم جميعا عدم التركيز في أى شئ يقال عنكم، لا حديث عن رحيل أى لاعب منكم جميعكم عناصر أساسية بالنسبة لى".

تابع المدير الفنى حديثه مع اللاعبين: "المطلوب منكم التركيز فقط في المباريات المتبقية بالدوري، بأيديكم انتم فقط ليس بيد احد آخر حسم لقب الدوري والجهاز الفني يثق فيكم جميعا".

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ويستعد الزمالك لخوص المباريات المتبقية له فى الدوري أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى، والمحدد إقامتهم أيام 21 و24 و28 من شهر يوليو الجارى على الترتيب.

ويحتاج الفريق الأبيض لتحقيق الانتصارات فى جميع مبارياته للفوز ببطولة الدورى الممتاز هذا الموسم، بعدما احتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 68 نقطة، فيما تصدر الأحمر جدول الترتيب برصيد 74 نقطة ويتبقى له مباراتين أمام المقاولون العرب والفارس الأبيض، لتنحصر المنافسة بينهما على لقب الدورى للموسم الحالى.