شكرا لقرائتكم برشلونة يعيد لاعبه كوكوريا.. ويعتزم بيع عقده ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استعاد برشلونة خدمات الظهير الأيسر مارك كوكوريا من إيبار بعد أن أثار اللاعب البالغ من العمر 20 عاما الاعجاب في موسمه الأول بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وقال بطل إسبانيا في بيان إنه قام بتفعيل بند في عقد اللاعب كان يسمح لبرشلونة بإعادة شرائه مقابل أربعة ملايين يورو بعد نحو شهرين على موافقة إيبار على التعاقد معه نهائيا مقابل مليوني يورو.

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ويجيد كوكوريا اللعب على يسار الدفاع أو في مركز الجناح الأيسر وتدرج في فئات الناشئين "لاماسيا" في برشلونة لكنه خاض سبع دقائق فقط مع الفريق الأول في كأس ملك إسبانيا قبل الانتقال إلى ايبار على سبيل الاعارة الموسم الماضي وشارك في 31 مباراة في الدوري.

وصنع اسمه بأداء مذهل في انتصار الفريق المنتمي لاقليم الباسك بثلاثية دون رد على ريال مدريد وسجل أيضا في التعادل 2-2 مع برشلونة في اليوم الأخير من الموسم.

وقالت وسائل إعلام إسبانية مقربة من نادي برشلونة، أن الأخير ينوي عرض كوكوريا للبيع مقابل مبلغ يتراوح بين 8-12 مليون يورو، فيما يستعد لشراء عقد مواطنه جونيور فيربو لاعب بيتيس.