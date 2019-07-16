"سوبر كورة" ينقل رسالة جماهير الجزائر للمصريين ببتروسبورت.. فيديو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هتف مشجع جزائرى لكرة القدم خلال حضوره تدريب المنتخب الجزائرى لكرة القدم استعدادا لمباراة نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا بمصر "تحيا مصر".. "تحيا مصر" فى إشارة للترحيب وروح الأخوة التى تربط الشعبين تاريخيًا، موجها رسالة إلى المصريين. للتعرف على المزيد من التفاصيل اضغط هنا Advertisements

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