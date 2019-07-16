هانى رمزى يكشف لـ"سوبر كورة" كواليس أزمة عمرو وردة.. فيديو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف هانى رمزى، المدرب المساعد السابق فى الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى سابقا، كواليس أزمة عمرو وردة داخل معسكر الفراعنة ببطولة كأس الأمم الأفريقية. وقال رمزى: "خبر استبعاد اللاعب والذى جاء من اتحاد الكرة كان صدمة لنا، ولم يكن لدينا علم بالقرار". Advertisements لمزيد من التفاصيل ، اضغط هنا

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