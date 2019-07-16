شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم أحمد الأحمر فى حفل تدشين بطولة العالم للأندية لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيم بمدينة الملك عبد الله الرياضية فى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية حفل تدشين بطولة العالم للأندية لكرة اليد والتى ستقام فى مدينة الدمام بدولة السعودية الشقيقة، ويشارك فى البطولة فريق يد الزمالك ممثلا عن قارة أفريقيا. ووفقا للموقع الرسمى لنادى الزمالك حضر حفل التدشين الأمير عبد العزيز بن تركى الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بالسعودية، وقام بتكريم أسطورة يد الزمالك أحمد الأحمر. وشهد الحفل الإعلان عن شعار البطولة والميداليات وكل الترتيبات للمنافسات، حيث استعدت السعودية لاستضافة البطولة ووفرت كل الإمكانيات لنجاحها . عدد الفرق المشاركة فى البطولة 10 وهى: الزمالك المصرى (بطل أفريقيا)، الوحدة السعودى (المستضيف)، برشلونة الإسبانى (حامل اللقب)، الدحيل القطرى (بطل آسيا)، فاردار المقدونى (بطل أوروبا)، نيويورك سيتى الأمريكى (بطل أمريكا الشمالية) ، تاوباتى البرازيلى (بطل أمريكا الجنوبية)، جامعة سيدنى الاسترالى (بطل أستراليا)، كييل الألمانى (مشارك بدعوة)، مضر السعودى (مشارك بدعوة).

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