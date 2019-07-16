شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. محمد عادل جمعة يحترف فى اتحاد بن قردان التونسى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح مسئولو نادى اتحاد بن قردان التونسى فى التعاقد رسميًا مع محمد عادل جمعة ظهير أيسر طلائع الجيش والزمالك والإسماعيلى السابق، لمدة موسمين فى صفقة انتقال حر.
وانتهى عقد محمد عادل جمعة مع طلائع الجيش بنهاية الموسم الجارى، ليصبح لاعب حر، وينتقل للدورى التونسى من بوابة نادى اتحاد بن قردان، الذى سبق وضم أحمد العش مدافع الأهلى والنجوم السابق.
من جانبه أعرب اللاعب عن سعادته بالاحتراف فى نادى اتحاد بن قردان بالدورى التونسى، خاصة فى ظل اهتمام رئيس النادى وحضوره إلى القاهرة وعقد جلسة معه فى وجود وكيله والاتفاق على كافة تفاصيل التعاقد، قبل التوقيع الرسمى.
وتابع محمد عادل حديثه لـ"الخليج 365" إنه يقوم حاليًا بإنهاء إجراءات السفر إلى تونس، من أجل الانضمام إلى صفوف فريق اتحاد بن قردان، الذى سيتعد للمشاركة فى الدور التمهيدى من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.
وكان محمد عادل انضم للزمالك موسم 2015/ 2016 ثم رحل إلى صفوف المصرى البورسعيدى بعدما قضى موسم واحد فقط داخل القلعة البيضاء.
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