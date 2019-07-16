شكرا لقرائتكم خبر عن نصف دستة لاعبين على أعتاب الرحيل عن الأهلى فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبحت إدارة النادي الأهلى مضطرة للتفريط فى عدد كبير من اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بعد تقليص عدد قوائم كل فريق لـ25 لاعباً وإضافة 5 لاعبين تحت السن بعد إلغاء مسابقات فرق الـ97 و98، وارتبط اسم أكثر من لاعب داخل قائمة الأهلى بالرحيل خلال الميركاتو الصيفي القادم وعلى رأسهم:

اتفق مسئولو النادى الأهلى مع نظرائهم فى بيراميدز على إعارة محمد شريف مهاجم الفريق الأحمر لبيراميدز فى الموسم الجديد، ليصبح أول تعاون رسمي بين الناديين، بعد الانتهاء من كافة تفاصيل التعاقد، ويضع مسئولو الأهلى مع بيراميدز الرتوش الأخيرة على صفقة انتقال على جبر للفريق الأحمر، حيث من المنتظر أن تكون إعارة محمد شريف لبيراميدز جزءا من الصفقة، ووافقت لجنة التخطيط بالأهلى على إعارة محمد شريف لمدة موسم لإكسابه مزيدا من الخبرات، خاصة أن الإدارة الحمراء ترى أن اللاعب واحد من أهم لاعبي جيله وسيكون له دور فى المستقبل مع الفريق الأحمر.

دخلت العديد من الأندية المحلية فى مفاوضات لضم هشام محمد لاعب وسط الأهلى، وفى مقدمة هذه الفرق ناديه السابق مصر المقاصة وإنبي الذي يرغب فى الحصول على خدماته بشكل نهائي حال إتمام صفقة انتقال أسامة جلال مدافع الفريق البترولي للأهلى.

تلقى النادى الأهلى عرضاً رسمياً من الإسماعيلى لشراء أحمد علاء مدافع الفريق، ويعد أحمد علاء على رأس المرشحين للرحيل عن الأهلى فى الميركاتو الصيفى القادم، بعد خروجه من حسابات جهاز الكرة بالنادى.

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حدد أكثر من ناد أوروبي وخليجي مبلغ 3 ملايين دولار لشراء المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ويرغب مسئولو القلعة الحمراء في تسويق المهاجم المغربي الذى تراجع مستواه بشكل لافت للنظر في الموسم الجارى رغم أنه حصل على لقب هداف الدوري الموسم الماضي وقدم عروضاً رائعة مع القلعة الحمراء.

وتلقي مسئولو الأهلي عروض "شفهية" من ناديين أحدهما في البرتغال والآخر من الإمارات لشراء اللاعب، إلا أن الإدارة الحمراء تتحفظ على المقابل المادي حتى هذه اللحظة.

دخل إسلام محارب صانع العاب الأهلى دائرة اهتمام العديد من الأندية أبرزهنا بيراميدز وناديه السابق سموحة، كما طلب علي ماهر المدير الفني لإنبي التعاقد مع اللاعب لتدعيم هجوم الفريق البترولي.

تتجه النية في النادي الأهلي لإعارة الأنجولي جيرالدو لاعب الفريق لأحدى الأندية المحلية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية حال صدور قرار رسمي من اتحاد الكرة بعدم اعتبار اللاعبين العرب من شمال أفريقيا "محليين"، ويدرس الأهلى السماح لجيرالدو بالخروج معاراً لمدة موسماً، حيث يضم الأهلي حالياً 5 أجانب ولابد من رحيل أحدهم حال التراجع رسمياً عن اقتراح لاعبي شمال أفريقيا.