شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز ينافس المقاولون وسموحة على مهاجم الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى أحمد ريان، مهاجم الأهلى الشاب المُعار للجونة، عدة عروض محلية خلال الأيام الماضية تمهيداً للانتقال لإحداها خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وانتقل ريان من الأهلى للجونة فى يناير الماضى وقدم عروضا جيدة مع الفريق الساحلى، حيث سجل ستة أهداف رغم غيابه عن بعض المباريات للإصابة وساهم مع باقى زملائه فى بقاء الجونة بالدورى الممتاز.

وتلقى مهاجم الأهلى الشاب عروضاً من عدة أندية محلية خلال الأيام الماضية أبرزها من بيراميدز، المقاولون العرب، سموحة، الإنتاج الحربى وطلائع الجيش بجانب رغبة الجونة فى تمديد إعارته لموسم أخر.

ولم يحسم مهاجم الأهلى الشاب رغبته من هذه العروض خاصة وأن مستقبله فى يد الأهلى فيما ستُحدد الأيام المقبلة مصير أحمد ريان.