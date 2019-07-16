صور.. ساديو مانى حامل آمال أسود التيرانجا فى نهائى كان 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد الجماهير السنغالية آمالا كبيرة على ساديو مانى، نجم "أسود التيرانجا" المحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزى، فى التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية فى النهائى الذى سيجمع منتخب بلاده مع الجزائر يوم الجمعة المقبل.
ويطمح ساديو مانى فى قيادة منتخب بلاده إلى حصد اللقب الأول الأفريقية للسنغال فى التاريخ، خاصة أنه أعلن فى تصريحات أنه أمله الأكبر هو تحقيق هذا الحلم، قائلا: "لو كان الأمر بيدى لاستبدلت الميدالية الذهبية لدورى أبطال أوروبا مقابل لقب كأس أمم أفريقيا مع السنغال".
وسجل ساديو مانى 26 هدفاً الموسم الماضى فى مختلف البطولات وصنع 5 أهداف أخرى فى موسم خرافى للمهاجم السنغالى.
ويرصد ”الخليج 365” لقطات توضح ملامح الطموح والإصرار لدى نجم المنتخب السنغالى فى الصور التالية:
ساديو مانى بقميص ليفربول
ساديو مانى 2
حماس ساديو مانى
ساديو مانى 4
ساديو مانى فى أحد اللقاءات
ساديو مانى بالكاجوال
ساديو مانى
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