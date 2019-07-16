شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم يصل القاهرة لحضور نهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل جيانى إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم، إلى مطار القاهرة لحضور كونجرس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم المقرر له الخميس المقبل بأحد فنادق القاهرة، إلى جانب قرعة كأس الأمم الأفريقية 2021 التى تستضيفها الكاميرون، وكذلك نهائى الأمم 2019 بين الجزائر والسنغال المقرر له الجمعة المقبل.

وأعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" عن تصنيف المنتخبات فى قرعة تصفيات كأس الأمم الأفريقية للنسخة المقبلة 2021 التى تقام فى الكاميرون.

وجاء المنتخب الوطنى فى التصنيف الأول مع كبار القارة السمراء، حيث جاء التصنيف على النحو التالى..

التصنيف الأول (12 فريقا): الجزائر، بوركينا فاسو، الكاميرون، كوت ديفوار، مصر، غانا، مالى، المغرب، نيجيريا، الكونغو الديمقراطية، السنغال وتونس.

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التصنيف الثانى (12 فريقا): بنين، الرأس الأخضر، الكونجو، الجابون، غينيا، كينيا، ليبيا، موريتانيا، النيجر، جنوب أفريقيا، أوغندا وزامبيا.

التصنيف الثالث (12 فريقا): أنجولا، وسط أفريقيا، غينيا بيساو، مدغشقر، مالاوى، موزمبيق، ناميبيا، سييراليون، السودان، تنزانيا، توجو وزيمبابوي.

التصنيف الرابع (8 فرق): بوروندى، بوتسوانا، كوموروس، إثيوبيا، إيسواتينى، غينيا الاستوائية، ليسوتو ورواندا.

التصنيف الخامس (8 فرق): تشاد، جيوبتى، جامبيا، ليبيريا، موريشيوس، ساو تومى، سيشيل وجنوب السودان.