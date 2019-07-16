شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 16/ 7/ 2019 اقتراب التعاقد مع إسماعيل الحداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك، اليوم الثلاثاء الموافق 16/ 7/ 2019 العديد من الأخبار المهمة جاء فى مقدمتها، الزمالك يخطف أول أهلاوى بالانتقالات الصيفية ويتعاقد مع كريم بامبو، وبعد أشرف بن شرقى.. الأبيض يقترب من ضم إسماعيل الحداد.

بعد أشرف بن شرقى.. الزمالك يقترب من ضم إسماعيل الحداد

اقترب مسئولو الزمالك من إتمام التعاقد مع إسماعيل الحداد مهاجم فريق الوداد المغربى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك بعدما أعلن مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، التعاقد مع المغربى أشرف بن شرقى مهاجم الهلال السعودى لمدة ثلاث سنوات مقبلة.

حمدى النقاز يقترب من العودة للدورى التونسى بسبب زوجته.. اقرأ التفاصيل

يقترب التونسى حمدى النقاز الظهير الأيمن لفريق الزمالك، من الرحيل عن القلعة البيضاء، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، والعودة إلى الدورى التونسى.

لحظة توقيع بن شرقى على عقد انضمامه للزمالك

وقع المغربى أشرف بن شرقى، لاعب الهلال السعودى، على عقود انضمامه لنادى الزمالك ضمن خطة إدرة قلعة ميت عقبة لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم المقبل.

الزمالك يعيد فتح المفاوضات مع عبد العاطى "ديفندر" دجلة

جدد مسئولو الزمالك، المفاوضات مع محمد عبد العاطى لاعب وسط فريق وادى دجلة، من أجل ضمه لصفوف الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، تحسبًا لرحيل طارق حامد الذى تلقى عرضًا من بعض الأندية الخليجية على رأسها اتحاد جدة السعودى.

20 مليون جنيه سر أزمة كهربا مع الزمالك.. واعتذار ثلاثى شرط الصلح

مازالت أزمة محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب الزمالك مع ناديه مستمرة، خاصة بعدما غادر اللاعب القاهرة الجمعة الماضى متوجهًا إلى تركيا لبحث العروض التى تلقاها مؤخرًا، ومن ثم التوقيع للانضمام لأحد الأندية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وكان أبرز تلك العروض من نادى دنيزلى سبور، ولا تزال الأزمة قائمة مع مسئولى الزمالك حتى الآن، بعدما امتنع اللاعب عن التواجد فى مقر النادى ساعيًا لفسخ تعاقده، لوجود خلاف بينه ومسئولى القلعة البيضاء حول قيمة عقده السنوى ورغبته فى زيادة العقد.

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الإسماعيلى يطلب ضم داوودا وكابوريا من الزمالك مقابل طارق طه

طلب مسئولو نادى الإسماعيلى الحصول على خدمات ثنائى الزمالك أحمد داوودا وأحمد كابوريا مقابل الاستغناء عن خدمات طارق طه ظهير أيسر الدراويش للقلعة البيضاء، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

مطالب الإسماعيلى من الزمالك تعطل إعارة داوودا لسموحة

اضطر مسئولو نادى الزمالك لعدم تفعيل عقد إعارة أحمد داوودا لاعب وسط الفريق لصفوف سموحة السكندرى، رغم توقيع اللاعب على عقد لمدة موسم مقابل حصول الأبيض على 2 مليون جنيه.

الإصابة تبعد خالد بوطيب عن تدريب الزمالك

حصل خالد بوطيب مهاجم الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك على راحة من التدريبات الجماعية للفريق المقامة حاليًا على ملعب النادى بميت عقبة، في إطار الاستعدادات لاستئناف بطولة الدورى العام.

عبد الله جمعة ينتظم فى تدريبات الزمالك استعدادا لمواجهة الجونة

انتظم عبد الله جمعة، لاعب الزمالك، فى التدريبات الجماعية للفريق الكروى الأول، المقامة حاليًا على ملعب النادى بميت عقبة فى إطار الاستعدادات لاستئناف بطولة الدورى العام.

بيراميدز يعد دونجا بتعديل عقده حال رفض رحيله للزمالك

وعد مسئولو بيراميدز نبيل دونجا لاعب وسط الفريق بتعديل عقده، من خلال رفع قيمته المادية حال رفض رحيله للزمالك، الذى يرغب بقوة فى ضمه خلال الميركاتو الصيفى القادم، وعقد أحمد حسن مدير الكرة ببيراميدز جلسة مع الثلاثى دونجا ومحمد فاروق ورجب بكار لبحث تعديل عقودهم، بعد ظهورهم بمستوى متميز طوال الموسم الجارى، وكان لهم دور بارز فى حصول الفريق على المركز الثالث بحد أدنى وتأهله للعب فى البطولات الأفريقية.

تفاصيل جلسة خالد جلال مع طارق حامد فى تدريبات الزمالك