شكرا لقرائتكم خبر عن بريبرام التشيكى يطلب ضم عمرو جمال فى ميركاتو الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب نادى بريبرام التشيكى التعاقد مع عمرو جمال مهاجم الأهلى، خلال الميركاتو الصيفى الجارى، وأرسل النادى التشيكى عرضا إلى الأهلى للحصول على خدمات مهاجم الفريق الأحمر لمدة موسم على سبيل الإعارة الشراء.

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وكان جمال غاب عن المشاركة مع الأهلى منذ يناير الماضى، حيث تعرض اللاعب للإصابة على مرتين فى العضلة الأمامية.

ومن المنتظر أن يتم عرض الأمر على الجهاز الفنى للفريق الأحمر بقيادة مارتن لاسارتى، لمعرفة رأيه ومدى حاجته للاعب، أو الموافقة على رحيله.